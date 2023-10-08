10 октября
﻿
Недвижимость

Квартиру как из Pinterest продают в Барнауле за 7,5 млн рублей

Двухкомнатную квартиру с очень уютной кухней продают за 7,5 млн рублей в Барнауле. Она располагается по адресу Павловский тракт, 172.

Квартиру как из Pinterest продают в Барнауле за 7,5 млн рублей.
Квартиру как из Pinterest продают в Барнауле за 7,5 млн рублей.
Авито

Площадь двушки составляет 60 кв. м. Один "жилой квадрат" обойдется в 125 тыс. рублей.

Квартира находится в ЖК "Лапландия".

Высота потолков тут впечатляет - 2.7 м, а также в квартире увеличенные оконные проемы. Вся кухня оборудована хорошим гарнитуром, стоит милый обеденный стол. В ванной комнате сделаны теплые полы, так что зимой можно не мерзнуть после душа.

Главное, у квартиры очень удобное расположение, вид на две стороны. Одна из них каждый вечер показывает красивые закаты, уверяет владелец.

Дом комфорт-класса, есть подземный паркинг, колясочная, площадка для выгула собак и три лифта. За территорией хорошо следят, газоны постоянно ухожены, развита инфраструктура.

Ранее сообщалось, что яркую трешку с туалетом в стиле Ван Гога продают в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость