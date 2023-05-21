21 мая
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Недвижимость

Крошечную, унылую и без ремонта квартиру продают почти за 2 млн рублей в Барнауле

Невеселую двухкомнатную квартиру продают за 1,8 млн рублей в Барнауле. Здесь сделан ремонт всего в одной комнате. Она находится на улице 80 Гвардейской Дивизии, 68.

Крошечную, унылую и без ремонта квартиру продают почти за 2 млн рублей в Барнауле
Крошечную, унылую и без ремонта квартиру продают почти за 2 млн рублей в Барнауле
Авито

Квартира не может похвастаться большой площадью - в ней всего 23 кв. м. При этом владельцы умудрились сделать из нее двушку. Один "жилой квадрат" стоит здесь 77 тыс. рублей.

Квартира находится на четвертом этаже из пяти. Из окна открывается вид на сквер имени Германа Титова.

Владельцы сделали ремонт только в одной из комнат. В ней поместились диван и стенка из шкафов. В другой комнате пока нет обоев и много мебели - только одинокая лампочка. Судя по подготовленному кухонному гарнитуру, здесь должна располагаться кухня.

Также есть крошечная гардеробная. Здесь поставили стиральную машинку.

"Сделали выводы: нужно ставить стену и натянуть потолок, разводку по свету уже сделали, - описывают владельцы.

Из плюсов - близкое расположение школ, вузов, продуктовых магазинов, автосалонов и спортивных центров.

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