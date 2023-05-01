Коттедж с потрясающими видами на море и закаты продают в Сочи по барнаульской цене

Двухэтажный дом площадь 240 кв. м на берегу Черного моря продают за 29 млн рублей. Объявление разместили на «Циан».

2-этажный дом, 240 кв. м в Сочи.

На первом этаже есть прихожая комната, большая гостиная, совмещенная вместе со столовой и кухонной зонами, гостевая спальная комната.

Также с первого этажа можно выйти на просторную террасу, где находятся бассейн и джакузи. На втором этаже дома находится три больших спальных комнаты и два санузла.

«К дому ведет хорошая дорога, место тихое и спокойное, в то же время вся инфраструктура рядом, хорошая транспортная развязка», — написал автор объявления.

Из дома открывается красивый вид на город и море. В доме установлены видеонаблюдение, система умный дом.

При строительстве использовали материалы премиум-класса.

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