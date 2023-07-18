Коттедж для богатых любителей тишины продают за 24,9 млн рублей в Барнауле

Коттедж впечатляет размерами. Его площадь составляет 354 кв. м. Цена одного "жилого квадрата" составляет 70 тыс. рублей.
Дом расположен в экологически чистом районе и при этом недалеко от центра города. Владельцы отмечают, что коттедж идеально подойдет для ценителей тишины.
В доме находятся большая гостиная, совмещенная со столовой, кухня, комната отдыха и три спальни. Дополнительно в коттедже есть два санузла, джакузи, душ и сауна в подвальном помещении.
Дополнительно владельцы сделали панорамное остекление почти на двух этажах дома. А на кухне выложили огромную кирпичную печь и украсили шкурами и чучелами животных.
К коттеджу прилегает участок в 10 соток. Он облагорожен рулонным газоном. На территории построен банный комплекс с бассейном и детская площадка.