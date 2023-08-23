Дизайнерскую квартиру, которая характерна для замков Италии, продают за 15,3 млн рублей в Барнауле. Объявление выставлено на "Авито"

Королевскую трешку в итальянском стиле продают в Барнауле за 15,3 млн рублей

Площадь роскошной квартиры составляет 133 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 115 тыс. рублей.

Квартира находится на шестом этаже из 15 в кирпичном доме 2003 года постройки. Сам дом расположен в отличном месте: в шаговой доступности поликлиника, детский сад, школа, торговые центры. Все находится "под окнами" - отмечает владелец.

Хозяин квартиры отмечает, что при оформлении комнат в первую очередь учитывали практичность. Качественные материалы сочетаются с роскошью.

Подоконники выполнены из натурального камня. Также в квартире есть камин, который выполнен из розового мрамора. Дополнительно в распоряжении есть большая ванная-комната с душевой кабиной и джакузи.

Дом с одним подъездом, работают два больших лифта. Есть консьерж и видеонаблюдение.

Ранее высокую двушку с собственной террасой продают за 11,9 млн рублей в Барнауле.