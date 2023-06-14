Как с обложки журнала. Уютную трешку продают за 9,4 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру, сошедшую словно с обложки журнала продают за 9,4 млн рублей в Барнауле. Она находится на Северном Власихинском проезде, 94.

Уютную трешку продают за 9,4 млн рублей в Барнауле

Трешка довольно просторная - ее площадь составляет 81,8 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 114,9 тыс. рублей.

Квартира расположена на девятом этаже из 17 в панельном доме.

Комнаты в квартире оформили в светлых цветах, благодаря чему в помещении много света. Сочетание с бежевыми и серыми оттенками придает жилищу уюта, а мягкий интерьер и живые цветы вносят разнообразие.

В квартире есть прихожая с вместительной гардеробной, спальная комната, детская на две стороны, просторная кухонная зона, гостиная с выходом на витражную лоджию, где организована зона для отдыха. Дополнительно установлен шкаф для хранения уличных принадлежностей в подъезде, на площадке.

Рядом с домом расположены школа, детский сад, магазины, аптеки, медицинские центры. В шаговой доступности остановка общественного транспорта.