Двухкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом продают за 15,5 млн рублей в Барнауле. Объявление разместили на " Циан ".

Изысканную двушку продают за 15,5 млн рублей в Барнауле.

Квартира находится на втором этаже дома по адресу ул. Приречная, 2А. В квартире просторные, светлые комнаты, кухня-студия и функциональная прихожая.

Как пишет продавец, во всех комнатах использовали качественный ламинат, а в санузле — керамоплиту. Ремонт выполнен в светлых или древесных оттенках.

Территория самого ЖК обустроена детской площадкой и подземной парковкой. Дом находится недалеко от набережной, а рядом есть вся необходимая инфраструктура.

Ранее altapress.ru рассказывал, что за трешку с зеркальными потолками и разноцветными комнатами продают за 13,5 млн рублей.