Инвестора на участок туркластера в Бийске не могут найти даже с огромной скидкой

Администрация Бийска уже не первый раз выставила на торги земельный участок площадью 5,6 тыс. кв. м на территории туркластера «Золотые ворота», сообщает « Бийский рабочий ».

Участок находится напротив кафе «Горная страна», его предлагают в аренду на 66 месяцев. За это власти города хотят получить 703 тыс. рублей.

На арендованной территории предлагают построить магазин, общепит или бытовое обслуживание. В любом случае, постройка будет относиться к «Золотым воротам».

Ранее землю выставляли на торги в феврале, однако она до сих пор остается без хозяина.

Причем инвестора не могут найти даже с учетом скидки в 90%. Ее предоставляют как стимуляцию развития туризма на Алтае на период строительства до момента ввода в эксплуатацию, но не более, чем на три года.

За 2022 год финансирование «Золотых ворот» инвесторами составило примерно 77 млн рублей. А из бюджета выделили 2,7 млн рублей.

Средства направили на работы по подготовке к запуску газовой сети кластера.

Ранее начальник профильного ведомства рассказал, почему в барнаульском туркластере нет крупных инвестпроектов.