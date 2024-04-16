Городской комфорт в уютной упаковке. Чем уникален новый коттеджный поселок комфорт-класса в Барнауле

«Лесной-2» — первый в Алтайском крае поселок, который возводят по проекту комплексного развития территории (КРТ). Это значит, что во Власихе появится кластер, сочетающий в себе все блага городской среды. Подробнее о нем рассказал представитель компании «Промжилстрой» Дмитрий Кушнарёв.

Продают не дома, а атмосферу

«Приезжай и живи» — пожалуй, таким лозунгом можно обозначить этот проект. «Промжилстрой» не просто возводит дома на участках, а создает комфортную среду.

Малоэтажное строительство сегодня завязано в основном на точечной застройке. Покупатель особо не избалован выбором — приходится выбирать из того, что есть, а это в основном единичные участки в уже имеющихся поселках без дорог и инфраструктуры.

Можно, конечно, приобрести землю и в новых развивающихся поселках, но, во-первых, это противоположная сторона города, что не для каждого приемлемо; во-вторых, территория достаточно удаленная от города, что тоже немаловажно; в-третьих, развитие такого рода поселков может затянуться на неопределенный срок, поскольку в такие проекты часто заходят с целью перепродажи земли, и ни один раз, поэтому территория не заселяется и не развивается десятилетиям

Поселок «Лесной-2». Компания «Промжилстрой». Поселок «Лесной-2». Компания «Промжилстрой». Поселок «Лесной-2». Компания «Промжилстрой». Поселок «Лесной-2». Компания «Промжилстрой».

Мы же не кусок земли в «чистом поле» продаем на перепродажу, а среду обитания и комфортного проживания, — объясняет Дмитрий Кушнарёв. — В рамках договора КРТ мы взяли на себя обязательства по организации застройки жилых домов, коммерческих зданий, социально-значимых объектов инфраструктуры, строительству дорог и коммуникаций, и эти обязательства ограничены временем, поэтому долгостроя здесь не будет точно.

Дмитрий Кушнарёв. Фото: Дмитрий Лямзин.

Так, вдоль ул. Мамонтова на въезде в поселок разместят комплекс продуктовых, строительных, хозяйственных магазинов и кафе.

По территории «Лесного-2» рассредоточат детские и спортивные площадки. А летом в распоряжении жителей будет зона притяжения — с бассейном с подогревом воды, шезлонгами, летними кафе и детским мини-аквапарком.

Главным местом для неспешных прогулок станет аллея. Вечером ее будут красиво подсвечивать фонари и гирлянды, создавая атмосферу уюта и спокойствия.

И главное — в поселке будут: детский сад на 60 мест, школа на 200 мест, медицинское учреждение, большой спортивно-оздоровительный комплекс.

Вопрос безопасности поселка решит охрана и система видеонаблюдения. А вместо ненадежных шлагбаумов на въезде установят камеры, которые будут считывать номера машин.

Гармония и комплексный подход

Жилую часть «Лесного-2» разделили на участки по восемь и девять соток для коттеджей. Их будут строить в едином стиле. Всего «Промжилстрой» подготовил 12 тщательно проработанных типовых проектов домов.

Дома разработали на любой вкус. Свой вариант найдут любители как классической загородной архитектуры, так и модерна — с его плоскими кровлями и панорамными окнами.

К продаже предлагают как базовую комплектацию — участок+дом, так и готовое комплексное решение по организации пространства для жизни и отдыха с домом, беседкой, гаражом, баней. Проект проработан вплоть до садовых дорожек и газона. По желанию заказчика, в пакет можно включить систему «Умный дом».

Продуманная инфраструктура

Застройщик обеспечит коттеджи всей необходимой инженерной инфраструктурой: газ, свет, вода, высокосортной оптоволоконный интернет.

На каждом участке установят индивидуальную станцию биологической очистки, для обслуживания которой не понадобится откачка.

Станция позволяет очистить сточные воды на 95%. После фильтрации у воды нет запаха и ею можно даже поливать газон, отмечает Дмитрий Кушнарёв.

Поселок «Лесной-2». Компания «Промжилстрой». Поселок «Лесной-2». Компания «Промжилстрой». Поселок «Лесной-2». Компания «Промжилстрой». Поселок «Лесной-2». Компания «Промжилстрой». Поселок «Лесной-2». Компания «Промжилстрой».

Коммунальные показания будут автоматически передавать счетчики на Wi-Fi-управлении.

Мусорные баки расположат на одной линии, пронизывающей улицы поселка. Поэтому мусоровозы не будут ездить по всему «Лесному-2».

У поселка появится собственная управляющая компания, которая решит все коммунальные вопросы. Она будет своевременно убирать снег с дороги, вывозить мусор, чистить тротуары.

Проектом подобного уровня «Промжилстрой» мечтал заняться давно, поэтому у компании было время продумать все до мелочей.

Раньше наше желание сделать такой кластер было заведомо утопическим, потому что покупатели еще не были к этому готовы, — говорит собеседник, — Теперь время пришло.

Продавать дома мечты «Промжилстрой» начнет в июле 2024 года.

Цифры: 450 домовладений появятся во Власихе. Четвертую часть из них сдадут в эксплуатацию в 2024 году;

57,5 га — площадь «Лесного-2»;

4 очереди строительства;

9 лет — полный срок реализации проекта;

2-2,5 млн рублей — стоимость участков 2024

от 4,5 млн рублей — стоимость дома по современному типовому проекту.

lesnoy2.ru

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