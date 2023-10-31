Развитие территории новой жизни

ЖК Прайм является вторым проектом ГК Алгоритм в рамках Нью Терры. Поэтому вначале мероприятия всем присутствующим напомнили о масштабности и важности данного проекта как для застройщика, так и для всего Барнаула.

ГК Алгоритм презентовала новый жилой комплекс “Прайм”. Источник: ГК Алгоритм.

Нью Терра это не “типичный спальник”, а полноценный и автономный район площадью 86 гектаров, на территории которого будет возведено более 40 жилых корпусов и создана комфортная социальная инфраструктура для нужд жителей — 5 детских садов по 330 мест каждый, 2 школы на 2200 учащихся, 1 поликлиника на 600 посещений, а также многоуровневые гаражи-стоянки.





Презентуя каждый новый жилой комплекс, который будет возводиться в границах Нью Терры, мы должны понимать, что главный герой здесь не новый дом, каким бы продвинутым, современным и красивым он ни был. Главным героем в каждой такой истории есть и будет оставаться именно Нью Терра, — говорит Татьяна Лабуренко, руководитель отдела продаж ГК Алгоритм.

ЖК Прайм. Где находится?

ГК Алгоритм презентовала новый жилой комплекс “Прайм”. Источник: ГК Алгоритм.

ЖК Прайм состоит из трех жилых корпусов со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения. Корпус №1 будет представлен двумя 17 этажными блок-секциями, ориентированными на улицу имени Михаила Евдокимова и Павловский тракт. Корпуса №2 и №3 будут представлены стильными 10 этажными объемами, состоящими из трех жилых блок-секций.

Дизайнерский подход изнутри и снаружи

В отделке фасадов нового ЖК, были выбраны природные оттенки, за счет комбинаций которых формируется современный, стильный, но при этом сдержанный и элегантный архитектурный облик. Учитывая что фасады жилых корпусов имеют большую площадь и длину, визуально они будут “разбиты” на отдельные крупные сегменты, благодаря чему масштаб зданий будет восприниматься более комфортно, без эффекта “Дома-стены”, давящего на двор.

ГК Алгоритм презентовала новый жилой комплекс “Прайм”. Источник: ГК Алгоритм. ГК Алгоритм презентовала новый жилой комплекс “Прайм”. Источник: ГК Алгоритм. ГК Алгоритм презентовала новый жилой комплекс “Прайм”. Источник: ГК Алгоритм.

Большое внимание было уделено и дизайну мест общего пользования будущего ЖК. В интерьере Прайма будут использоваться приятные визуально и тактильно, но одновременно прочные и устойчивые к износу материалы, благодаря чему подъезды и этажи будут оставаться аккуратными, а их дизайн актуальным долгие годы.

Внутренний двор. Снова масштабно и красиво

Придомовая территория нового проекта продолжает историю, заложенную в ЖК “Колумб” — масштабный, красивый и безопасный двор, способный порадовать каждого жителя жилого комплекса Прайм.

ГК Алгоритм презентовала новый жилой комплекс “Прайм”. Источник: ГК Алгоритм.

Во дворе будут располагаться несколько детских игровых площадок с безопасным покрытием, создавая благоприятную среду для коллаборации детей разных возрастов.

ГК Алгоритм презентовала новый жилой комплекс “Прайм”. Источник: ГК Алгоритм.

Любители активного времяпровождения всегда могут собраться с соседями для игры в футбол и баскетбол на одной из специальных огороженных площадок.

Для любителей безмятежных прогулок также нашлись хорошие новости — в распоряжении жильцов будет иметься красивый прогулочный бульвар, проходящий через арт-объект “сухой ручей”, или выводящий их в амфитеатр, расположившись на ступенях которого можно отдохнуть или просто насладиться видом.

Наша цель состояла в создании эстетичной и современной экосистемы, которая будет вызывать желание взаимодействия с ней на ежедневной основе, — сказала Татьяна Лабуренко, руководитель отдела продаж ГК Алгоритм.

Квартиры на любой вкус

В рамках возводимого жилого комплекса, ГК Алгоритм реализовала массу различных планировочных решений, которые начинаются от эргономичных “однушек” и заканчиваются просторными четырехкомнатными квартирами.

Также для покупателей доступна масса вариантов с уникальными характеристиками, такими как: квартиры с мастер-спальнями, или увеличенной высотой потолков до 3,14 метра.

ГК Алгоритм презентовала новый жилой комплекс “Прайм”. Источник: ГК Алгоритм.

Благодаря такому подходу и разнообразию идеально подходящую себе квартиру смогут найти и покупатели, которые еще не думают о создании семьи, и пары самого разного возраста, и семьи с детьми.

Создание комфортной среды для жизни.

Для дополнительного удобства жителей будут реализованы индивидуальные кладовые, размещенные в подвальной части дома, что поможет существенно разгрузить пространство квартиры.

ГК Алгоритм презентовала новый жилой комплекс “Прайм”. Источник: ГК Алгоритм.

При проектировании входных групп для всех корпусов был использован, ставший уже классическим, формат полного исключения ступеней и высоких порогов на основных входах в подъезды. Также приятным бонусом для жителей станут просторные коридоры и сквозные проходы через блок-секции.

Не забыли и про автовладельцев, предусмотрев не только просторный наземный паркинг для гостей, но вместительную подземную парковку для жителей, с возможностью спуска туда на одном из лифтов первого жилого корпуса.

ГК Алгоритм презентовала новый жилой комплекс “Прайм”. Источник: ГК Алгоритм.

Помимо создания чувства уюта и комфорта, не забыли и о важности ощущения безопасности, предусмотрев в каждом из корпусов специальные помещения для консьержа или охраны. Впрочем вся организация внутридворового пространства, предусматривающая ограниченный доступ машин, работает на создание безопасной и комфортной среды для жителей.

Квартиры в ЖК Прайм уже доступны для бронирования и покупки на сайте ГК Алгоритм!

ГК Алгоритм презентовала новый жилой комплекс “Прайм”. Источник: ГК Алгоритм. ГК Алгоритм презентовала новый жилой комплекс “Прайм”. Источник: ГК Алгоритм. ГК Алгоритм презентовала новый жилой комплекс “Прайм”. Источник: ГК Алгоритм. ГК Алгоритм презентовала новый жилой комплекс “Прайм”. Источник: ГК Алгоритм.

Состав благоустройства, в том числе малых архитектурных форм и озеленения, определяется проектной документацией. Представленные рекламные изображения благоустройства могут отличаться от фактического результата строительства на момент ввода объекта в эксплуатацию.

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