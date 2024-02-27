Где находится прах Меркьюри, "монгольская рапсодия": продается резиденция лидера Queen. Фанатам не беспокоиться

Платежеспособность потенциальных покупателей тщательно проверяется, сообщает ТАСС. Это делается для того, чтобы отсеять поклонников Queen, которые рвутся побывать внутри резиденции.

Завещание

Особняк Garden Lodge построен в 1907 году. Меркьюри приобрел недвижимость в 1980 году и обставлял ее вплоть до своей смерти в 1991-м. Дом получила в наследство гражданская супруга, помощница певца Мэри Остин. Но С 1978 года Мэри официально стала считаться подругой певца и получала жалованье от Mercury Company. Также выполняла обязанности секретаря.

Согласно завещанию, Остин стала наследницей половины состояния Меркьюри.

Она проживала в доме на протяжении 30 лет со своими двумя детьми.

Между тем знаменитую песню Queen изначально хотели озаглавить по-другому. Композиция британской рок-группы Queen Bohemian rhapsody первоначально называлась Mongolian rhapsody.

В рукописях и черновиках Фредди Меркьюри нашли фрагмент с перечеркнутым названием Mongolian rhapsody.

Черновики выставили на аукцион.

Прах

В феврале 2013 года у поклонников нашли место захоронения своего кумира. Все, что было известно ранее, это то, что кремация артиста прошла на лондонском кладбище Kensal Green. Но где именно был захоронен прах легендарного музыканта, до сих пор никто не знал.

И вот спустя более двух десятилетий после смерти Меркьюри, фанаты группы заявили, что нашли на этом кладбище мемориальную табличку, посвященную, как они считают, именно Фредди.

Обнаруженная надпись посвящена Фаруху Булсаре — таким было настоящее имя музыканта. На мемориальной доске написано по-французски: "Всегда возле тебя с любовью". Также указаны даты жизни, соответствующие датам жизни Фредди Меркьюри: 5 сентября 1946 года – 24 ноября 1991 года. В самом низу таблички можно прочесть подпись: "М". Фанаты предполагают, что это инициалы подруги певца Мэри Остин, с которой тот прожил семь лет.

Но несмотря на все попытки поклонников певца узнать правду, смотрителя кладбища отказываются комментировать информацию о том, действительно ли мемориальная табличка с именем Фаруха Булсары посвящена кумиру поколений.

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