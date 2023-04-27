28 апреля
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Недвижимость

Еще один аварийный дом сносят в Барнауле

В барнаульском поселке Центральный сносят аварийный дом по адресу ул. Промышленная, 2, сообщают в мэрии Барнаула.

Снос аварийного дома.
Снос аварийного дома.
barnaul.org

Дом признали аварийным в 2018 году.

Сейчас рабочие занимаются демонтажем кровли. Затем разберут несущие строительные конструкции: перекрытия, части наружных и внутренних стен.

Всего в Центральном районе Барнаула находится 54 дома, которые подлежат сносу или реконструкции.

В 2023 году уже снесли дома на ул. Малахова, 246, Водников, 27, Зоотехническая, 19 и Интернациональная, 4а.

В планах демонтаж зданий еще по семи адресам Центрального района.

Ранее altapress.ru показывал, как сносят аварийный дом на пр. Ленина.

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