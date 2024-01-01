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Недвижимость

Еще не построенную, но уже очень дорогую "четырешку" продают в Барнауле за 30 млн рублей

Четырехкомнатную квартиру в еще не построенном ЖК "Вышка" продают за 30 млн рублей. Застройщик обещает жизнь в зеленом квартале на горе с высоким комфортом.

Четырехкомнатная квартира в ЖК "Вышка"
Четырехкомнатная квартира в ЖК "Вышка"
Авито

Площадь квартиры составляет 193,7 кв. м. Один жилой квадрат стоит здесь почти 160 тыс. рублей.

Будущая четырешка будет находиться на последнем, девятом этаже. Она будет расположена в ЖК "Вышка" по адресу ул, Змeинoгорский тpaкт 35Б. Застройщик обещает, что заселиться туда можно будет в 2026 году. Подробнее о нем мы рассказывали в нашем материале.

В четырехкомнатной квартире планируются кухня-гостиная (28,8) кв м, четыре свободны комнаты по 15, 13,7, 11,9 и 8 кв. м. Их можно оборудовать под спальни или другие комнаты. А также отдельная гардеробная и два санузла. Застройщик представляет примерный дизайн комнат.

В ЖК будут собственные аллея, бассейн, садик, фитнес-центр, кофейня. В пешей доступности расположена Трасса Здоровья.

"Особое внимание уделяется автовладельцам, ведь здесь представлен подземный паркинг с естественным витражным остеклением для хранения автомобиля. Для удобства автовладельцев в паркинге также предусмотрены электрозарядки и автомоечный комплекс", - отмечает застройщик.

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