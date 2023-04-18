Дома на ул. Советской Армии, 54 и 164 и на ул. Западной 1-й, 51 признали аварийными в разные периоды. Их должны были расселить с 2015 по 2021 год, но власти не предприняли никаких мер.
Тогда в квартирах проживали 88 человек.
В апреле 2021 года появилась угроза обрушения дома на 1-й Западной, 51. Жильцов срочно эвакуировали. Некоторые разместились у родственников, другие — в школьном спортзале.
На следующие сутки рухнул потолок в здании Советской Армии, 54. Оттуда также экстренно вывели проживающих.
В тот же день Бенс написал заявление об увольнении. Дома расселили и начали готовить к сносу, а в отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело о халатности.
Следствие считало, что Антон Бенс не отнесся к обязанностям должным образом, не принял мер для расселения построек и не изъял помещения у собственников.
В марте 2022 года дело с обвинительным приговором передали в суд. В апреле 2023, согласно картотеке Центрального районного суда, вынесли оправдательный приговор — состава преступления в действиях чиновника не нашли.
Максимальное наказание, которое могло грозить Бенсу — арест до трех месяцев, штраф или исправительные работы.
Ранее алтайский чиновник признал свою вину в разрушении пешеходной дорожки в парке.