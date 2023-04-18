19 апреля
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Недвижимость

Экс-главу комитета ЖКХ в Барнауле оправдали по громкому делу о халатности

Суд оправдал бывшего руководителя комитета ЖКХ Антона Бенса. Его судили за халатность в связи с риском обрушения нескольких аварийных домов, сообщает «Банфакс»

В Барнауле произошло обрушение несущих конструкций в доме на ул. 1-я Западная, 51.
В Барнауле произошло обрушение несущих конструкций в доме на ул. 1-я Западная, 51.
Анна Зайкова.

Дома на ул. Советской Армии, 54 и 164 и на ул. Западной 1-й, 51 признали аварийными в разные периоды. Их должны были расселить с 2015 по 2021 год, но власти не предприняли никаких мер.

Тогда в квартирах проживали 88 человек.

В апреле 2021 года появилась угроза обрушения дома на 1-й Западной, 51. Жильцов срочно эвакуировали. Некоторые разместились у родственников, другие — в школьном спортзале.

На следующие сутки рухнул потолок в здании Советской Армии, 54. Оттуда также экстренно вывели проживающих.

Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
Произошло обрушение стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54.
пресс-служба администрации Барнаула

В тот же день Бенс написал заявление об увольнении. Дома расселили и начали готовить к сносу, а в отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело о халатности.

Следствие считало, что Антон Бенс не отнесся к обязанностям должным образом, не принял мер для расселения построек и не изъял помещения у собственников.

В марте 2022 года дело с обвинительным приговором передали в суд. В апреле 2023, согласно картотеке Центрального районного суда, вынесли оправдательный приговор — состава преступления в действиях чиновника не нашли.

Максимальное наказание, которое могло грозить Бенсу — арест до трех месяцев, штраф или исправительные работы.

Ранее алтайский чиновник признал свою вину в разрушении пешеходной дорожки в парке.

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