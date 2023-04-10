Шикарную резиденцию из канадского кедра площадь 3,6 тыс. кв. м продают в поселке Успенский Лес на Рублевке, в 24 км от МКАД.

«Ценность резиденции в ее уникальности, индивидуальности, особом характере. При проектировании здания и окружающего ландшафта были использованы принципы информационного дизайна, обеспечивающие гармоничную циркуляцию потоков жизненной энергии», — написано в объявлении о продаже дома.

Поэтажное описание резиденции

Цоколь

Холл, две спальни, кухня, винная комната, спальня со своей ванной комнатой, солярий, массажная, кинотеатр, библиотека, четыре с/у, кладовая, постирочная, душевая, гардеробная, тех. помещения, гараж на 10 м/м.

1 этаж

Холл, гостиная, кухня-гостиная, кухня, гардероб, шесть с/у, СПА-зона: бассейн, хамам, соляная комната, сауна, душевая, тамбур, с/у.

Дом в поселке Успенский Лес. garda-estate.ru Дом в поселке Успенский Лес. garda-estate.ru Дом в поселке Успенский Лес. garda-estate.ru

2 этаж

Холл, две мастер-спальни со своими гардеробными и ванными комнатами и выходом на балкон, две спальни со своими ванными комнатами, кабинет с отдельным гардеробом и ванной комнатой.

3 этаж

Холл, спортзал с выходом на балкон, с/у, спальня со своей ванной комнатой, гардеробной и балконом.