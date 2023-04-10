«Ценность резиденции в ее уникальности, индивидуальности, особом характере. При проектировании здания и окружающего ландшафта были использованы принципы информационного дизайна, обеспечивающие гармоничную циркуляцию потоков жизненной энергии», — написано в объявлении о продаже дома.
Поэтажное описание резиденции
Цоколь
Холл, две спальни, кухня, винная комната, спальня со своей ванной комнатой, солярий, массажная, кинотеатр, библиотека, четыре с/у, кладовая, постирочная, душевая, гардеробная, тех. помещения, гараж на 10 м/м.
1 этаж
Холл, гостиная, кухня-гостиная, кухня, гардероб, шесть с/у, СПА-зона: бассейн, хамам, соляная комната, сауна, душевая, тамбур, с/у.
2 этаж
Холл, две мастер-спальни со своими гардеробными и ванными комнатами и выходом на балкон, две спальни со своими ванными комнатами, кабинет с отдельным гардеробом и ванной комнатой.
3 этаж
Холл, спортзал с выходом на балкон, с/у, спальня со своей ванной комнатой, гардеробной и балконом.