12 апреля
﻿
Недвижимость

Экологичную резиденцию с «потоками жизненной энергии» и 14 санузлами продают на Рублевке за 2 млрд рублей

Шикарную резиденцию из канадского кедра площадь 3,6 тыс. кв. м продают в поселке Успенский Лес на Рублевке, в 24 км от МКАД.

Дом в поселке Успенский Лес.
Дом в поселке Успенский Лес.
garda-estate.ru

«Ценность резиденции в ее уникальности, индивидуальности, особом характере. При проектировании здания и окружающего ландшафта были использованы принципы информационного дизайна, обеспечивающие гармоничную циркуляцию потоков жизненной энергии», — написано в объявлении о продаже дома.

Поэтажное описание резиденции

Цоколь
Холл, две спальни, кухня, винная комната, спальня со своей ванной комнатой, солярий, массажная, кинотеатр, библиотека, четыре с/у, кладовая, постирочная, душевая, гардеробная, тех. помещения, гараж на 10 м/м.
1 этаж
Холл, гостиная, кухня-гостиная, кухня, гардероб, шесть с/у, СПА-зона: бассейн, хамам, соляная комната, сауна, душевая, тамбур, с/у.

Дом в поселке Успенский Лес.
Дом в поселке Успенский Лес.
garda-estate.ru
Дом в поселке Успенский Лес.
Дом в поселке Успенский Лес.
garda-estate.ru
Дом в поселке Успенский Лес.
Дом в поселке Успенский Лес.
garda-estate.ru

2 этаж
Холл, две мастер-спальни со своими гардеробными и ванными комнатами и выходом на балкон, две спальни со своими ванными комнатами, кабинет с отдельным гардеробом и ванной комнатой.
3 этаж
Холл, спортзал с выходом на балкон, с/у, спальня со своей ванной комнатой, гардеробной и балконом.

Дом в поселке Успенский Лес.
Дом в поселке Успенский Лес.
garda-estate.ru
Дом в поселке Успенский Лес.
Дом в поселке Успенский Лес.
garda-estate.ru
Дом в поселке Успенский Лес.
Дом в поселке Успенский Лес.
garda-estate.ru
Дом в поселке Успенский Лес.
Дом в поселке Успенский Лес.
garda-estate.ru
Дом в поселке Успенский Лес.
Дом в поселке Успенский Лес.
garda-estate.ru
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость