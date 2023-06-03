4 июня
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Недвижимость

Двухэтажную трешку в прекрасном районе продают за 10 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру с двумя этажами продают за 10 млн рублей в Барнауле. Владельцы заявляют, что квартира находится в прекрасном районе города. Она расположена на улице Энтузиастов, 30.

Двухэтажную трешку в прекрасном районе продают за 10 млн рублей в Барнауле
Двухэтажную трешку в прекрасном районе продают за 10 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь трешки - 90 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 111 тыс. рублей.

Квартира занимает верхние этажи в 14-этажном монолитном доме.

На первом этаже размещена большая прихожая, просторная кухня, гостиная, гардеробная-прачечная и малый санузел. На втором - расположены спальня, детская и большой санузел. Также в квартире есть три лоджии.

"Бери тапки, заходи и живи!" - заявляют владельцы.

Владельцы сделали ремонт из дорогих материалов. Лестница между этажами выполнена из дуба, на полу - немецкий ламинат.

Рядом с домом расположены школы, детские сады, аптеки, магазины. Также в шаговой доступности детская поликлиника, почтовое отделение и Мизюлинская роща.

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