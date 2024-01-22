Двухэтажную квартиру с розовой кухней продают в Барнауле за 5,2 млн рублей.

Общая площадь квартиры составляет 62,9 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 83 тыс. рублей.
Сама двухэтажная квартира располагается на 10 и 11 этаже. Дом построен в 2013 году.
Продавец уверяет, что внутри всегда очень тепло, и даже в сильные морозы дом не остывает. Окна выходят на солнечную сторону.
В квартире на полу лежит лaминaт, нaтяжные потoлки, а cанузел coвмещен и выложен кафелем. При этом вся мебель и бытовая техника останутся новым владельцам.
Дизайн кухни очень цепляет: лиловые оттенки прекрасно сочетаются с темными стенами. Каждому будет приятно готовить на такой кухне.
На второй этаж ведет добротная лестница из дерева. Там расположена самая настоящая спальня. Посреди комнаты стоит кровать, а рядом столик. Все смотрится более чем уютно.
Также в квартире есть гардеробная, где можно хранить все несезонные вещи.
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