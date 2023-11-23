Двухэтажная квартира с зеленым двором и рекой поблизости продают в Барнауле за 7,6 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Краевая, 255.

Двухэтажную квартиру около реки продают за 7,6 млн рублей в Барнауле.

Трехкомнатная квартира имеет общую площадь 94 кв. м. Один «жилой квадрат» тут стоит 81 тыс. рублей.

Внутри располагается прoстoрная куxня-гостиная.

На ней можно не только трапезничать, но и принимать большое количество гостей.

В гостиной также имеются верхние дизайнерские шкафы со встроенным освещением и со стендом под проектор.

На втором этаже гардеробная, две спальни, ванная комната и вместительная ванна с системой джакузи и душем.

Владелец отмечает, что лоджию можно утеплить и использовать как комнату.

На второй этаж ведет лестница с добротными ступенями и перилами. При этом продумана защита для детей между ступенями и перила для малышей.

В шаговой доступности находятся продуктовые магазины. Удобная транспортная развязка.

Дом рядом с лесом и речкой, что позволяет всегда любоваться природой из окна и ходить на прогулки. Окна выходят во двор — он закрыт для машин из-за зеленой зоны.

Ранее сообщалось, что пять девятиэтажек с пентхаусами построят за телевышкой в Барнауле.