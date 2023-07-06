Дворец, украшенный в стиле барокко, продают за 22 млн рублей за Барнаулом

Роскошный коттедж, украшенный в стиле барокко, продают за 22 млн рублей за городом. Он находится в Первомайском районе, селе Фирсово, на улице Светлая, 8.

Владельцы называют особняк представительным и основательным. Его площадь составляет 191 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит 115 тыс. рублей.

Дом построен из сибита в 2017 году. Фасад дома облицован кирпичом, крыша покрыта металло-черепицей. В доме проведено газовое отопление, дополнительно установлен котел высокой мощности и генератор. Также есть своя скважина и местная канализация.

В доме три этажа. Ремонт сделан из качественных дорогих материалов. Комнаты оформлены в стиле барокко и украшены копиями известных картин.

В коттедже есть просторная гостиная, совмещенная с кухней, пять изолированных комнат и совмещенные санузлы на каждом этаже.

К дому прилегает участок в 10 соток. Дорожки выложили брусчаткой и украсили зеленым газоном. На участке высадили яблони, малину, декоративный виноград.