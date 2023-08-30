31 августа
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Недвижимость

Дом с шахматным полом продают в Барнауле за 42 млн рублей

Кирпичный дом с интересным интерьером продают в Барнауле за 42 млн рублей. Он расположен по адресу Лесная Поляна, 8В. Объявление разместили на "Авито".

Дом с шахматным полом продают в Барнауле за 42 млн рублей
Дом с шахматным полом продают в Барнауле за 42 млн рублей
Авито

Площадь самого дома 360 кв. м. Участок - 12 соток.

Внутри коттеджа на первом этаже расположен теплый бассейн. Также там есть сауна и отдельный душ.

Внутри все полностью меблировано, выполнен качественный ремонт из дорогостоящих материалов.

Пол выложен шахматной плиткой, каменные лестницы, уютные спальни с удобными кроватями. Ванная комната выполнена в стиле барокко. Также там есть не только душевая кабина, но и полноценная ванна.

Рядом располагаются: магазин, аптека, детский сад, школа. Удобная транспортная развязка.

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