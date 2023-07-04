Дом мечты с бассейном и теплой банькой продают за 26 млн рублей в Алтайском крае

Площадь дома составляет 273 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 95 тыс. рублей.
Дом построили из кирпича. Он находится на солнечной стороне всего в 50 м от соснового бора.
В коттедже сделали современный ремонт из качественных материалов. Комнаты оформили в светлых тонах в стиле минимализма. Владельцы оставляют всю мебель и технику в доме, новым хозяевам можно сразу заезжать и жить.
"Дом для тех, кто хочет заехать сразу в комфорт и уют", - заявляют владельцы.
К дому прилегает участок в 10 соток. Дорожки выложили каменной плиткой, засеяли газон и установили подсветку. На территории есть уличный туалет, баня с теплым полом, которая включает комнату отдыха, парилку, топочную с раздевалкой и душевую с джакузи.
В поселке есть большой детский сад с яслями, частный детский сад, школа и множество магазинов.