Дом из желтого кирпича с небольшим участком и собственным огородом продают за 12,9 млн рублей. Он находится на улице Обильная, 44 в поселке Солнечная поляна.

Дом из желтого кирпича с чудесной теплицей продают за 12,9 млн рублей в Барнауле

Площадь коттеджа составляет 122 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 105,7 тыс. рублей.

Дом двухэтажный, построен из газобетона, облицован желтым кирпичом. На территории участка установлено видеонаблюдение с возможностью онлайн-просмотра.

В коттедже сделали дорогой ремонт. Двери выполнены из массива дерева, в санузлах выложена итальянская плитка, а подоконники, столешница кухонного гарнитура и портал для камина оформлены из натурального итальянского мрамора.

На первом этаже дома расположены просторная кухня-гостиная, спальня с гардеробной, санузел, прихожая, хозблок. Второй этаж занимают одна спальня с санузлом, большая детская, кладовая и рабочая зона.

Участок составляет пять соток. Здесь посадили газон и сделали красивую альпийскую горку, а также разборный бассейн. Растут плодоносящие деревья и кустарники: жимолость, красная и черная смородина, вишня, малина, несколько сортов яблонь. Также есть большая теплица.

Дополнительно здесь есть гараж с автоматическими воротами Doorhan, погреб, баня c отдельной парилкой и мойкой из липы.