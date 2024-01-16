18 января
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Недвижимость

Дольщики барнаульской новостройки не могут заехать в дом уже несколько лет

Барнаульцы просят взять дом по ул. Петра Сухова, 34 на особый контроль администрации, сообщает Barnaul 22.

Новостройка по ул. Петра Сухова, 34
Новостройка по ул. Петра Сухова, 34
Barnaul 22

Очевидцы рассказали, что строительство дома начали в 2016 году и замораживали несколько раз. Активное строительство началось только в 2020 году, а в марте 2022 года дом был полностью достроен. В нем осталось сделать только подземную парковку.

В августе 2022 года вырыли котлован и снова заморозили стройку. Между тем, ключи обещали выдать уже в декабре 2022 года.

В мае 2023 года инициативная группа из дольщиков добилась создания рабочей группы в администрации, которая взяла дом на контроль и обещала в декабре сдать объект.

Однако все до сих пор идет очень медленно. Нет конкретных сроков сдачи.

Также дольщики не могут добиться компенсации, потому что у застройщика нет денег.

Ранее мы писали, что жилье в новостройках Алтайского края дорожает быстрее инфляции.

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