2 июля
﻿
Недвижимость

Что за четырешку с бабушкиным ремонтом продают за 8 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру, в которой сделали "бабушкин ремонт", продают за 8 млн рублей в Барнауле. Она находится в микрорайоне Докучаево, на улице Шукшина, 10.

Четырешку с бабушкиным ремонтом продают за 8 млн рублей в Барнауле
Четырешку с бабушкиным ремонтом продают за 8 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь четырешки - 88,6 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь не меньше 90 тыс. рублей.

Квартира находится на 8 этаже из 12 в кирпичном доме 1995 года постройки. Владелец отмечает, что жил в квартире с 2002 года.

В квартире недавно сделали простой и лаконичный ремонт. Стены оформили в однотонные цвета, на полу постелили ламинат, между комнатами поставили деревянные двери.

Здесь есть подсобная кладовая с полками почти в два "квадрата". Лоджия расположена по длине всей квартиры, вдоль нее проходят три комнаты с двумя отдельными входами.

Мебели хозяин не оставляет, за исключением двух просторных шкафов.

Дом находится рядом с рынком Докучаево. В шаговой доступности школа, лицей, детские сады, взрослая и детская поликлиники, аптеки и продуктовые магазины.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость