Что за четырешку с бабушкиным ремонтом продают за 8 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру, в которой сделали "бабушкин ремонт", продают за 8 млн рублей в Барнауле. Она находится в микрорайоне Докучаево, на улице Шукшина, 10.

Четырешку с бабушкиным ремонтом продают за 8 млн рублей в Барнауле

Площадь четырешки - 88,6 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь не меньше 90 тыс. рублей.

Квартира находится на 8 этаже из 12 в кирпичном доме 1995 года постройки. Владелец отмечает, что жил в квартире с 2002 года.

В квартире недавно сделали простой и лаконичный ремонт. Стены оформили в однотонные цвета, на полу постелили ламинат, между комнатами поставили деревянные двери.

Здесь есть подсобная кладовая с полками почти в два "квадрата". Лоджия расположена по длине всей квартиры, вдоль нее проходят три комнаты с двумя отдельными входами.

Мебели хозяин не оставляет, за исключением двух просторных шкафов.

Дом находится рядом с рынком Докучаево. В шаговой доступности школа, лицей, детские сады, взрослая и детская поликлиники, аптеки и продуктовые магазины.