12 июля
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Недвижимость

Четырешку, словно из Страны чудес, продают за 9,5 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру с дизайном, словно из Страны чудес, продают за 9,5 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице Шумакова, 40А.

Четырешку, словно из Страны чудес, продают за 9,5 млн рублей в Барнауле
Четырешку, словно из Страны чудес, продают за 9,5 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь четырешки и правда удивляет - 124 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь прилично - 76 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем, пятом этаже в кирпичном доме 2006 года постройки. Дом небольшой, в нем всего 36 квартир, отмечают владельцы. Окна выходят во двор.

Комнаты оформили в бежевых и коричневых цветах, создавая контраст темных и светлых тонов. Дизайн дополнили интерьером ярких цветов, например, ярко-желтым диваном и фиолетовым ковром. В прихожей повесили колокольчик, отчего появляются ассоциации со сказкой "Алиса в Стране чудес".

На кухне и балконе установлены витражные окна. Балкон отделан пробкой. Межкомнатные двери выполнены из березы. Постелен качественный ламинат, на кухне и в ванной - плитка Kerama Marazzi.

В шаговой доступности школа, детский сад, поликлиника, магазины, торговые центры, транспортная развязка.

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