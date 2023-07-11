Четырешку, словно из Страны чудес, продают за 9,5 млн рублей в Барнауле

Площадь четырешки и правда удивляет - 124 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь прилично - 76 тыс. рублей.
Квартира находится на последнем, пятом этаже в кирпичном доме 2006 года постройки. Дом небольшой, в нем всего 36 квартир, отмечают владельцы. Окна выходят во двор.
Комнаты оформили в бежевых и коричневых цветах, создавая контраст темных и светлых тонов. Дизайн дополнили интерьером ярких цветов, например, ярко-желтым диваном и фиолетовым ковром. В прихожей повесили колокольчик, отчего появляются ассоциации со сказкой "Алиса в Стране чудес".
На кухне и балконе установлены витражные окна. Балкон отделан пробкой. Межкомнатные двери выполнены из березы. Постелен качественный ламинат, на кухне и в ванной - плитка Kerama Marazzi.
В шаговой доступности школа, детский сад, поликлиника, магазины, торговые центры, транспортная развязка.