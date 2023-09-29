1 октября
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Недвижимость

Четырехкомнатную квартиру с круглыми проемами продают в Барнауле за 10,5 млн рублей

Интересную квартиру продают в Барнауле за 10,5 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Попова, 113.

Четырехкомнатную квартиру с круглыми проемами продают в Барнауле за 10,5 млн рублей.
Четырехкомнатную квартиру с круглыми проемами продают в Барнауле за 10,5 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь четырешки 150 кв.м. Один жилой квадрат тут обойдется в 70 тыс. рублей.

Четырешка находится на втором этаже из десяти в кирпичном доме 2001 года застройки.

Владельцы сделали шикарный дизайнерский ремонт, а главное - дверные проемы. Все они округлой формы. Это придает жилищу забавность.

В квартире есть огромная гостевая комната, где можно отдохнуть после тяжелого дня среди семьи.

Также имеется два санузла. В одном из них есть беде.

Кухня отличается от общего дизайна - она выполнена в светлых тонах.

В самом доме есть охрана, видеонаблюдение и шлагбаум.

Ранее трехкомнатную квартиру с огромными потолками и стильными люстрами продают в Барнауле за 11,9 млн рублей.

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