Большой дом с приусадебным участком продают за 13 млн рублей. Он находится в Первомайском районе, садоводстве "Связист", на Набережной улице.

Большой дом с чудесным садом и пляжем продают за 13 млн рублей в Алтайском крае

Площадь дома составляет 110 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 118 тыс. рублей.

Дом находится в живописном месте "Калиновка". За участком раскинулся лес, рядом протекает река. На ее берегу раскинулся пляж, до которого всего 7 минут ходьбы пешком.

Коттедж построен из кирпича и обшит сайдингом. Он утеплен пенополиуретаном. Благодаря ему, зимой тепло, а летом прохладно.

Дополнительно в доме установлены три кондиционера, печь-камин, электрокотел и инфракрасный обогрев с дистанционным управлением. Можно быть уверенным, что хозяева не замерзнут в страшные морозы и не "растают" от жары.

В доме два этажа. На первом расположены спальня, гостиная, кухня, душ, туалет. Второй этаж занимаются две спальни и санузел.

Участок составляет 8,7 соток, владельцы отмечают, что во время паводка вода до него не добирается. Владельцы разбили волшебный сад. На участке расположены парковка на два автомобиля, баня, гараж и надворные постройки.