22 июня
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Недвижимость

Белоснежный замок с двумя этажами продают за 25 млн рублей в Барнауле

Пятикомнатную квартиру с двумя этажами продают за 25 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице Никитина, 88.

Белоснежный замок с двумя этажами продают за 25 млн рублей в Барнауле
Белоснежный замок с двумя этажами продают за 25 млн рублей в Барнауле
Авито

Пятирешка весьма просторная и занимает 227,1 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 110 тыс. рублей.

Квартира занимает четвертый и пятый этаж из семи в кирпичном доме. Его построили в 1996 году. Владельцы квартиры отмечает шикарный вид из окна на ухоженный сад с вековыми елями.

В квартире сделали капитальный дизайнерский ремонт. Хозяева оформили комнаты в светлых тонах. В помещении заменили всю электрику, сантехнику и отопление. Также установили систему кондиционирования и вентиляции.

В квартире несколько спален, каждая с гардеробной. При желании их можно переделать в детские комнаты, кабинеты, гостевые. Также есть просторная гостиная и кухня. Дополнительно обустроены три большие лоджии и один балкон.

Владельцы оставляют всю мебель. Кроме того будущим хозяевам достается гараж с автоматическими воротами и погреб.

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