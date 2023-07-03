4 июля
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Недвижимость

Белый среди красных. На Пролетарской улице в Барнауле построят буржуазный дом

На градостроительном совете в Барнауле представили эскиз восьмиэтажного дома на ул. Пролетарской, 99. Изящный, со скругленными балконами, белый он выделяется на фоне существующих кирпичек. У экспертов возникли серьезные вопросы к проекту — расскажем о них.

Проект дома на ул. Пролетарской, 99
Проект дома на ул. Пролетарской, 99
"Структура"

Эскизный проект подготовила компания «Структура» для «Мегалита». Это многоквартирный дом со встроенной подземной автостоянкой на 17 машин. Въезжать жильцы будут в нее по механизированному подъемнику.

Со второго по седьмой этаж расположены одно-двух- и трехкомнатные квартиры. На восьмом — одна пятикомнатная, две «двушки» и одна «однушка». Всего их в доме 52. Их площадь составляет от 42 до 137 кв. м. По расчетам, здесь могут жить 130 человек.

2,7 тыс. кв. м — площадь участка.

В создании внешнего облика фасадов архитекторы опирались на классический стиль. Строгую вертикаль и плавную горизонталь ночью будет подчеркивать подсветка.

«С применением двухцветной раскраски фасадов серого клинкерного кирпича и белой штукатурки, а также скругленных углов, внешне здание воспринимается как лаконичный объем», - отметил архитектор «Структуры» Антон Копылов.

Главный архитектор края Виктор Четошников поинтересовался, почему здание имеет такой вид в сложившейся серо-красной кирпичной застройке и предложил представить эскизный проект планировки, чтобы увидеть как район будет развиваться далее. Его заказчик совместно с другим застройщиком уже разрабатывает.

Место, где появится дом на ул. Пролетарской, 99
Место, где появится дом на ул. Пролетарской, 99
Яндекс-панорама
Место, где появится дом на ул. Пролетарской, 99
Место, где появится дом на ул. Пролетарской, 99
Яндекс-панорама
Место, где появится дом на ул. Пролетарской, 99
Место, где появится дом на ул. Пролетарской, 99
Яндекс-панорама

Что касается участка — он разделен на две части: парковку и двор, освобожденный от машин. Здесь разместят площадки для игр, отдыха и занятия физкультурой. В границах территории асфальт будет подогреваться.

Архитектор Владимир Золотов заметил, что детская площадка на схеме расположена в трех метрах от двухэтажного жилого дома. Автор проекта на замечание ответил, что здесь стоит либо создать санитарную полосу с кустарниками и деревьями, либо немного сократить зону для игр, не выходя за рамки нормативов.

Возникли вопросы и о мусорных контейнерах, которые оказались на плане прямо на границе участка. Напомнили о запрете на вход в нежилые помещения со двора.

Также эксперты попросили снизить этажность здания.

Проект отправили на доработку, добавив, что на следующее заседание нужно принести эскизный проект планировки квартала.

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