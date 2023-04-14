Барский размах. Как выглядят самые огромные дачи, которые продают в Алтайском крае

40 соток

Всего 2 млн рублей и летний с зимним домики, расположенные на огромном участке у соснового бора — ваши. А вместе с этим грибы, ягоды, свежий воздух и возможность рыбачить в соседнем водоеме.

Как отмечают в объявлении, на ровном участке растут плодоносящие деревья и кустарники. Есть две артезианские скважины и новая ЛЭП.

Находится чудо-участок в Новоалтайске, в СНТ «Кармацкое».

43 сотки

В далеком Советском районе, в селе Красный Яр стоит дом в 80 кв. м 1993 года постройки. А рядом — баня, летняя кухня, хозяйственные постройки, теплица, крепкий фундамент под гараж.

Дача в селе Красный Яр. Avito Дача в селе Красный Яр. Avito Дача в селе Красный Яр. Avito Дача в селе Красный Яр. Avito

Главное — плодоносящий сад и огород — 43 сотки счастья за 1,3 млн рублей.

50 соток

Снова два дома. Один — двухэтажный из бруса, возведенный в 1998 году. Второй — щитовой, неопределенного возраста. Конечно, нашлось место под баню с двумя большими водными баками.

Дача в СНТ «Прудское» Калманского района. Avito Дача в СНТ «Прудское» Калманского района. Avito Дача в СНТ «Прудское» Калманского района. Avito

А еще на этой дачи в СНТ «Прудское» Калманского района есть огород и целое картофельное поле. А сад со всеми фруктовыми посадками, что могут расти на Алтае, вообще занимает большую часть территории.

Цена вопроса — 900 тыс. рублей.

60 соток

И напоследок два рекордсмена.

Первый — в новоалтайском садоводстве «Связист». Объявление до жути лаконичное: «Можно под базу. 2,9 млн рублей». Но кто запретит устроить здесь картофельное царство или империю тыкв?

Второй великан находится в поселке Кислуха, Первомайского района. Хоть ехать сюда и дольше, чем в Новоалтайск, зато заплатить за право пользования нужно всего 320 тыс. рублей.

Дача в поселке Кислуха. Avito Дача в поселке Кислуха. Avito

За это покупатель получает кирпичный дом с мансардой, пластиковыми окнами и новой электропроводкой. А также сад с яблонями, грушами, малиной, сливой и, что очень важно, выходом на реку.