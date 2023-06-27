29 июня
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Недвижимость

Барнаульцы обеспокоены возможной будущей застройкой Лесного пруда

Лесной пруд в барнаульском поселке Кирова могут засыпать уже в 2023 году.

Местность Лесного пруда.
Местность Лесного пруда.
Данил Дегтярев

Как сообщает "Толк", компания "МДС-Алтай" собирается создать искусственный земельный участок на месте пруда и построить на нем жилой комплекс.

Тем временем известный барнаульский общественник и краевед Данил Дягтерев высказался против этой идеи на своей странице во "ВКонтакте".

По его мнению, застройка в пойме реки Барнаулки нарушит ее гидрологический режим. Кроме того, вдоль Барнаулки движутся воздушные массы, которые будут задерживать многоэтажки, и чистота воздуха в старой части города будет под вопросом.

В качестве еще одного аргумента краевед приводит давнюю идею сделать крупную автодорогу вдоль Барнаулки - от Нового моста к шоссе Ленточный бор, чтобы разгрузить Павловский тракт. Однако новый жилой микрорайон может помешать ее реализации.

Но главный фактор для Дягтерева - красота природы этих мест, которая будет испорчена застройкой.

Местные жители, по мнению общественника, также против и готовы подписать петицию, чтобы отстоять пруд.

Однако директор "МДС-Алтай" утверждает, что не все сельчане настроены отрицательно.

Многие якобы считают, что засыпка пруда решит ежегодные подтопления частных домов и огородов, а также поможет ликвидировать свалку и, напротив, посодействует постройке новой дороги вдоль Барнаулки.

Проект искусственного земельного участка сейчас на экспертизе. Заключение ожидают в июле-августе, и только после него начнут засыпать водоем.

Ранее стало известно, что случилось с элитным скандальным недостроем в центре Барнаула.

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