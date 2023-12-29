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Недвижимость

Атмосферный новогодний дом сдают в центре Барнаула за 10 тыс. рублей

Гоcтевой дoм САCАDU сдают в центре Барнаула за 10 тыс. рублей за сутки. Он располагается по адресу ул. Никитина, 99.

Атмосферный новогодний дом сдают в центре Барнаула за 10 тыс. рублей.
Атмосферный новогодний дом сдают в центре Барнаула за 10 тыс. рублей.
"Авито"

Общая площадь дома 80 кв.м. Гостевой зал может вместить около 20 человек.

Владелец отмечает, что в доме можно проводить свадьбы, выпускные, дни рождения и корпоративы.

Внутри дома есть:

  • семь спальных мест;
  • туалет, душ;
  • бытовая техника;
  • посуда в аренду;

Также в центре города очень удобная транспортная развязка. До вокзала всего четыре остановки. А рядом располагаются магазины и аптека.

Стоить отметить, что в праздничные дни стоимость аренды возрастает.

Также, если вечеринки в доме разрешены, то курить строго запрещено. Из-за запаха табачного дыма можно смело потерять залог.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае продают огромный особняк за 39,7 млн рублей.

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