Апартаменты с милыми лапками сдают посуточно за 1,7 тыс. рублей

Общая площадь такой квартиры - 34 кв. м.
Около дома есть очень большая отделенная автостоянка.
Во дворе оборудовали хорошую детскую площадку. За домом третьего корпуса спряталась зона отдыха с барбекю, где можно пожарить шашлык, овощи и все, что пожелаете.
За четвертым корпусом - удобные шезлонги.
Владелец уверяет в следующем:
- чистое постельное белье 100% х/б;
- чистые махровые полотенца;
- средства личной гигиены;
- ЖК-телевизор, Wii Fi , Смарт TV.
Отмечают, что курение и вечеринки строго запрещены.
Ранее пятикомнатную квартиру в питерском стиле продают в Барнауле за 22,5 млн рублей.