Апартаменты недалеко от места падения дрона продают в Москве за 34,5 млн рублей

"Федерация" - одна из самых высоких в Европе. Квартира находится на 78 этаже. Шикарные виды обеспечены.
Площадь квартиры - 47,2 кв. м.
Апартаменты продаются без комиссии от собственника, который оставляет вам всю мебель и технику высокого класса. Площадь квартиры составляет 47,2 кв.м., а высота потолков - 3,5 метра.
Ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту с использованием инновационных материалов и технологий.
В гостиной установлен телевизор с диагональю 77 дюймов LG Oled 4k, в спальне - сейф для хранения ценностей, а на окнах - шторы с электроприводом. В квартире также есть много шкафов и ниш для хранения вещей.
Апартаменты не обременены никакими долгами или ипотеками.
Ранее соседнюю Башню министерств по адресу Пресненская набережная, 10с2 атаковали беспилотники.