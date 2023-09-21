Апартаменты с милыми лапками сдают посуточно за 1,7 тыс. рублей

Однокомнатную квартиру с очень милыми ковриками-лапками сдают в Барнауле за 1,7 тыс. рублей. Она располагается по ул. Власихинская, 65Ак2.

Апартаментами с милыми лапками сдают посуточно за 1,7 тыс. рублей.

Общая площадь такой квартиры - 34 кв. м.

Около дома есть очень большая отделенная автостоянка.

Во дворе оборудовали хорошую детскую площадку. За домом третьего корпуса спряталась зона отдыха с барбекю, где можно пожарить шашлык, овощи и все, что пожелаете.

За четвертым корпусом - удобные шезлонги.

Владелец уверяет в следующем:

чистое постельное белье 100% х/б;

чистые махровые полотенца;

средства личной гигиены;

ЖК-телевизор, Wii Fi , Смарт TV.

Отмечают, что курение и вечеринки строго запрещены.

Ранее пятикомнатную квартиру в питерском стиле продают в Барнауле за 22,5 млн рублей.