21 сентября
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Недвижимость

Апартаменты с милыми лапками сдают посуточно за 1,7 тыс. рублей

Однокомнатную квартиру с очень милыми ковриками-лапками сдают в Барнауле за 1,7 тыс. рублей. Она располагается по ул. Власихинская, 65Ак2.

Апартаментами с милыми лапками сдают посуточно за 1,7 тыс. рублей.
Апартаментами с милыми лапками сдают посуточно за 1,7 тыс. рублей.
"Авито"

Общая площадь такой квартиры - 34 кв. м.

Около дома есть очень большая отделенная автостоянка.

Во дворе оборудовали хорошую детскую площадку. За домом третьего корпуса спряталась зона отдыха с барбекю, где можно пожарить шашлык, овощи и все, что пожелаете.

За четвертым корпусом - удобные шезлонги.

Владелец уверяет в следующем:

  • чистое постельное белье 100% х/б;
  • чистые махровые полотенца;
  • средства личной гигиены;
  • ЖК-телевизор, Wii Fi , Смарт TV.

Отмечают, что курение и вечеринки строго запрещены.

Ранее пятикомнатную квартиру в питерском стиле продают в Барнауле за 22,5 млн рублей.

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