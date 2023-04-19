Налог с дохода при продаже квартир и домов, комнат, садовых домов или участков платят не все — только те, кто владеет недвижимостью меньше 3−5 лет (в зависимости от времени и оснований ее приобретения).
Кроме того, налог обязаны платить и те, кто получили недвижимость в дар НЕ от близкого родственника. Эти категории, в частности, и обязаны подать декларацию по форме 3-НДФЛ.
«В этом году представить в налоговые органы декларацию в связи с продажей или дарением имущества обязаны в Алтайском крае около 16 тыс. человек, списки уже сформированы», — сказал Сергей Сметанников, замруководителя УФНС.
Это не спасет от уплаты налога — воленс-ноленс вам придется поделиться с государством. Но к сумме налога добавятся штрафы и пени.
За опоздание с подачей декларации штраф составляет 5% от суммы налога, подлежащего к уплате, за каждый месяц просрочки предоставления декларации. Это не менее 1 тыс. рублей и не более 30%, объяснил Сергей Сметанников.
Если вовремя не уплатите налог, вам также предъявят к оплате пеню.
Важно и то, что налоговики рассчитают вам налог, исходя из тех сведений, которые у них есть — кадастровой стоимости имущества, без учета ваших расходов на его покупку.
Между тем, можно существенно снизить налогооблагаемую базу — для этого надо принести в инспекцию документы, подтверждающие расходы на приобретение имущества.
Подать декларацию надо не позднее 2 мая. Уплатить налог — не позднее 15 июля. Если вы этого не сделаете, с 16 июля налоговая инспекция начнет проводить камеральную проверку.
Сначала вам вышлют уведомление в личный кабинет или — если у вас его нет — обычной почтой.
Вам предложат в течение пяти дней дать пояснения (почему вы, получив доход от продажи, не задекларировали его, за сколько продали, является ли даритель вашим близким родственником) и принести необходимые документы.
Декларацию можно подать и в ходе этой камеральной проверки, но от штрафных санкций это уже тоже не спасет.
Если на уведомление вы не отреагируете, пояснения не дадите, налоговики составят акт, направят его вам. Начисление будут делать, начиная со второй половины 2023 года, пояснили в УФНС.
Кончиться все это может процедурой принудительного взыскания долга.
«К сожалению, налогоплательщики не всегда реагируют на первом этапе, получив уведомление. А обращаются в налоговый орган, уже когда начинается взыскание, что влечет не очень приятные последствия для граждан», — объяснил Сметанников.
Сведения о купле-продаже имущества дает налоговикам управление Росреестра, которое регистрирует все сделки с недвижимостью. Сведения о дарении также поступают от нотариусов.
По результатам контрольной работы 2022 года алтайские налоговики предъявили к оплате 101 млн рублей, из этой суммы около 6 млн — штрафные санкции.
Но это, конечно, общая по всем неплательщикам региона сумма. По словам Сергея Сметанникова, их количество — около 2 тыс. человек.
К слову, при первоначальных расчетах общая сумма доначислений была как минимум в три раза больше. Но получив уведомления, люди принесли документы, которые привели к снижению сумм.
По опыту работы с налогоплательщиками, которые не подают декларацию, налоговики пришли к выводу: люди не делают этого просто потому, что не знают.
Считается, что человек должен сам знать свои обязанности. Ведь есть Налоговый кодекс.
И он указывает: физлица, получившие доходы от продажи имущества, находившегося в их собственности менее предельного срока, обязаны самостоятельно исчислить сумму НДФЛ и представить декларацию в налоговый орган по месту жительства в установленный срок.
Но в будущем, с развитием электронных сервисов, возможно, какое-то дополнительное информирование будет реализовано — например, в «госуслугах» появится галочка, предположил Сергей Сметанников.