Злоумышленник угнал автомобиль с ребенком внутри

Отец ребенка ненадолго оставил мальчика в заведенной машине одного. Тот был пристегнут к детскому креслу. Внезапно в автомобиль ворвался мужчина и угнал автомобиль.

Спасти мальчика удалось благодаря двум женщинам, которые откликнулись на экстренное оповещение Amber Alert. Они заметили похожий автомобиль и сообщили в полицию.

Спустя несколько часов ребенка нашли целым и невредимым в брошенной машине. Он по-прежнему находился в детском кресле. Мальчика передали отцу. Полиция продолжает расследование и изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти подозреваемого.

Ранее в Барнауле первоклассник угнал автомобиль.

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