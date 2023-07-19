Жуткое ДТП с фурой произошло на трассе Барнаул - Новосибирск

Серьезная авария произошла на трассе Барнаул - Новосибирск вечером 18 июля, передает сообщество " В курсе 22 ".

Происшествие случилось в районе поселка Сибирский. Очевидцы предполагают, что управлявший грузовиком мужчина мог уснуть.

Несмотря на сильно поврежденный корпус автомобиля, водитель остался жив.

После аварии движение транспорта на участке перекрыли. За это время в сторону Новосибирска образовалась серьезная пробка.

На месте работали спецслужбы - пожарные, сотрудники ГИБДД и медики. Подробности и обстоятельства случившегося выясняют.

Ранее в Алтайском крае пьяный водитель устроил жесткое ДТП и сбежал.