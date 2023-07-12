Журналистку Елену Милашину, избитую в Чечне, выписали из больницы

Журналистку Елену Милашину выписали из больницы после избиения в Чечне. Об этом сообщает РБК .

После выписки Елена Милашина останется под врачебным контролем, сообщает издание.

Ранее 10 апреля из больницы выписали второго пострадавшего, адвоката Александра Немова.

После нападения у него диагностировали колото-резаную рану и фликтены (полостное образование на коже) голени. Также зафиксировали множественные ушибы головы, гематомы на ногах, ссадины лица, туловища и конечностей, сообщает "Газета.ru".

Напоминаем, что 4 июля адвоката и журналистку сильно избили в Чечне. У Милашиной сломаны пальцы рук, сбриты волосы и диагностированы множественные ушибы, в том числе разбита голова. Женщину также облили зеленкой.

Уточняется, что Милашина и Немов прилетели в Грозный на оглашение приговора Заремы Мусаевой.

Позже Милашина рассказала, что нападавших было 10-15 человек. Их интересовала только техника, а точнее пароли от нее, денег они не взяли, передает РБК.