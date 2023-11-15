16 ноября
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Происшествия

Жителю Красноярска негде было заночевать, и он "заминировал" больницу и магазин

В Красноярске мужчине было негде было заночевать, и он "заминировал" больницу и несуществующий магазин — чтобы поспать в полицию, сообщает Mash Siberia.

Изготовление бомбы
Изготовление бомбы
freepik.com

Известно, что 42-летний мужчина веселился со своей сожительницей.

После ссоры она выгнала его на улицу. Мужчина очень замерз, но у него появился план.

Он набрал 112, сказал, что в магазине Митино и больнице Емельяновского района лежат опасные предметы.

После этого горожанин начал ждать приезда полиции.

Отмечается, что медучреждение в порядке, а магазина вовсе не оказалось.

Мужчину отправили в изолятор за ложные показания, как он и мечтал.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьник зарезал свою девушку и ее мать.

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