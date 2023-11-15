Жителю Красноярска негде было заночевать, и он "заминировал" больницу и магазин

Известно, что 42-летний мужчина веселился со своей сожительницей.
После ссоры она выгнала его на улицу. Мужчина очень замерз, но у него появился план.
Он набрал 112, сказал, что в магазине Митино и больнице Емельяновского района лежат опасные предметы.
После этого горожанин начал ждать приезда полиции.
Отмечается, что медучреждение в порядке, а магазина вовсе не оказалось.
Мужчину отправили в изолятор за ложные показания, как он и мечтал.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьник зарезал свою девушку и ее мать.