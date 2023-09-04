Жительницу Алейского района отправили в колонию за убийство своей тети, сообщает СК по Алтайскому краю.

Следователем Следственного комитета и судом было установлено, что 36-летняя женщина проживала со своей тётей в её доме в одном из сёл Алейского района. Между ними периодически возникали конфликты на бытовой почве.Также по поводу того, что племянница нигде не работала и употребляла алкогольные напитки.

Днём 8 апреля 2023 года, когда преступница находилась в гостях у знакомого, в дом пришла её тетя и стала выяснять отношения.

В ходе конфликта женщина нанесла своей родственнице ножевое ранение, от которого 47-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Во время следствия и суда женщина признал вину. Суд назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Алтайском крае будут судить подростка, который до смерти избил мужчину.