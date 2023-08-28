Жительница Новосибирска сбила подростка на электросамокате на Алтае

Три серьезных ДТП с пострадавшими произошли в Республике Алтай на выходных 26 и 27 августа, сообщает ГУ МВД по региону.

Так, днем 26 августа 26-летняя жительница Новосибирска в селе Чемал сбила 15-летнего подростка на электросамокате.

Все произошло на нерегулируемом перекрестке. Женщина поворачивала с второстепенной дороги, а подросток выезжал на проезжую часть в запрещенном месте, чтобы пересечь ее.

Мальчика доставили в местную больницу, однако госпитализация не понадобилась.

27 августа днем в селе Чибит фигурантом аварии оказался 36-летний житель Алтайского края на мотоцикле. Он выехал на встречку, не справился с управлением и улетел в кювет.

С травмами разной степени тяжести его госпитализировали в Акташскую районную больницу.

А около 22:30 вечера в Горно-Алтайске местный житель на велосипеде выехал на проезжую часть и столкнулся с Мazda Demio, за рулем которой был 37-летний горожанин.

Велосипедист обратился за медпомощью в местную больницу, госпитализация не потребовалась. Однако выяснилось, что он был пьян. Ему вынесли протокол об административном правонарушении.

Ранее ДТП с участием трамвая произошло в Барнауле. Движение электротранспорта временно останавливалось.