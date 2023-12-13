Жительница Барнаула доверилась тарологу из интернета и лишилась крупной суммы

Известно, что в начале декабря в одной из групп в социальной сети она увидела прямой эфир, который вела таролог и эзотерик Ефросиния.
Женщина решила связаться с «целительницей», чтобы получить консультацию.
Во время общения таролог заявила, что сможет помочь с проблемами, однако для этого нужно проводить обряды. Горожанка согласилась и сделала семь переводов за месяц на сумму около 700 тыс. рублей.
Ефросиния продолжала писать, что нужны дополнительные обряды. Женщина поняла, что ее обманывают и решила обратиться в полицию.
Возбужденно уголовное дело.
Ранее сообщалось, что скандально известная российская актриса стала весить меньше 40 килограммов.