14 декабря
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Происшествия

Жительница Барнаула доверилась тарологу из интернета и лишилась крупной суммы

В Барнауле женщина хотела решить личные проблемы у таролога, но лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Карты таро.
Карты таро.
freepik.com/atlascompany

Известно, что в начале декабря в одной из групп в социальной сети она увидела прямой эфир, который вела таролог и эзотерик Ефросиния.

Женщина решила связаться с «целительницей», чтобы получить консультацию.

Во время общения таролог заявила, что сможет помочь с проблемами, однако для этого нужно проводить обряды. Горожанка согласилась и сделала семь переводов за месяц на сумму около 700 тыс. рублей.

Ефросиния продолжала писать, что нужны дополнительные обряды. Женщина поняла, что ее обманывают и решила обратиться в полицию.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что скандально известная российская актриса стала весить меньше 40 килограммов.

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