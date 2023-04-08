Жительница Алтайского края взяла в кредит и отдала мошенникам 1,5 млн рублей

Он назвал фамилию, имя и отчество и пояснил, что с банковского счета женщины якобы хотят снять деньги мошенники.

Мужчина дал контакты человека, который поможет ей решить все проблемы. Женщине перезвонил якобы помощник и сказал, что для защиты денежных средств их нужно перевести на другой счет.

Однако перед этим ей необходимо закрыть кредитный потенциал, так как от мошенников пришла заявка на кредит раньше, утверждал злоумышленник. Чтобы перебить их заявку, надо взять кредит лично.

Женщина оформила кредит в двух банках на 150 и 625 тыс. рублей, страховку и кредитные карты на 113 тыс. рублей. Она перевела все деньги аферистам.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Сотрудники полиции напоминают, что категорически нельзя доверять звонившим, даже если они представляются сотрудниками различных госорганов, а также сообщать им любую личную информацию.

Ранее сибиряк перевел мошенникам 43 млн рублей.