12 июля
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Происшествия

Жительница Алтайского края потеряла 6 млн рублей после разговора с мошенником

В Алтайском крае женщина поверила незнакомцу по телефону и лишилась 6 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил незнакомый человек, представился сотрудником банка и сообщил, что по ее карте проводятся сомнительные операции.

Женщина поверила мошеннику, так как, по ее словам, на номере отобразился герб России. Якобы для защиты своего счета, она сняла все деньги и перевела на номер карты, который ей продиктовали.

В результате потерпевшая потеряла шесть млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Полиция снова напоминает: при поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные или данные о картах и счетах.

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