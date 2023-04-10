Жительница Алтая пыталась сжечь АЗС из-за проблем в личной жизни

По словам наблюдателей, все произошло после ссоры отчаянной женщины с сожителем.
Злоумышленница подошла к оператору АЗС и попросила эвакуироваться, потому что собирается поджечь станцию.
На кадрах заметно, как женщина берет топливораздаточный кран, поджигает что-то в своих руках и бросает на землю. После чего «пистолет» тоже отправляется на асфальт, и вспыхивает пламя.
Не удовлетворившись размерами пожара, жительница Алтая отправила в костер оставшиеся два крана, еще немного покараулила и ушла.
Вневедомственная охрана быстро отреагировала и, как предполагают свидетели, доставила поджигательницу в участок.
«Говорят, направили в психлечебницу», — делится подписчица сообщества.