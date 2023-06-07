Жители микрорайона Барнаула вынуждены каждый вечер сидеть без воды в жару

Жители коттеджного поселка Сибирская долина пожаловались, что каждый вечер сидят без воды - в такую жару. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Вода отсутствует у жителей улицы Белгородская. По их словам, на протяжении двух недель стабильно нет воды с 17:00 до 23:00.

"Люди приходят после работы и не могут даже руки помыть. А надо еще кушать готовить. А кубометр холодной воды стоит 43 рубля", - отмечают потребители.

Также жители отмечают плохое качество воды. В ней большое количество железа и есть запах сероводорода. По словам потребителей, магистральный фильтр забивается уже через четыре дня.

В мэрии города подтвердили, что, действительно, в Центральном районе наибольшее количество обращений поступило от жителей поселка Сибирская долина и других микрорайонов. Власти города заявили, что все заявки адресно отрабатываются.

«Со всеми ресурсоснабжающими организациями проведены работы по проверке гидравлического режима. В поселках Бельмесево, Ягодный, Благодатное сотрудниками водоканала были запущены дополнительные скважины, что привело к улучшению водоснабжения», - пояснил Петр Воронков, первый заместитель главы администрации Центрального района по ЖКХ

Ранее микрорайон Самоцветы остался почти на целый день без воды.