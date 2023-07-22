23 июля
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Происшествия

Жителей Крыма эвакуируют из-за атаки беспилотников

Детонация на складе боеприпасов произошла в одном из районов Крыма после атаки беспилотников, сообщает глава республики в своем Telegram-канале.

Крымский мост через Керченский пролив.
Крымский мост через Керченский пролив.
kremlin.ru

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Однако власти приняли решение эвакуировать население в радиусе пяти км от места ЧП в пункты временного размещения.

Чтобы сократить риски, также приостановили движение на Крымской железной дороге.

Аксенов рассчитывает, что последствия устранят в ближайшее время.

Кстати, как сообщает Фонтака.ру, движение по Крымскому мосту уже восстановили. Ожидание на въезд со стороны Керчи и Тамани - около часа.

Ранее россиян попросили не снимать видео на Крымском мосту. Дело в том, что кадры могут использовать для подготовки терактов.

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