Житель Рубцовска ограбил одного пенсионера-инвалида и лишил глаза другого

Рубцовчанин в июле 2022 года отобрал у пенсионера-инвалида 1,5 тыс. рублей, а у другого пытался забрать деньги и сотовый, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Один из потерпевших ехал в ближайший продуктовый после того, как получил пенсию. На его пути встал злоумышленник, который отобрал у пенсионера 1,5 тыс. рублей.

Затем осужденный вновь вернулся к пострадавшему и попытался похитить у него сотовый телефон, который висел на шее на шнурке. Однако инвалид оказал активное сопротивление.

Рубцовчанин не сдался. Встретив другого пожилого инвалида, он напал на него, чтобы забрать деньги и телефон.

В результате пенсионер получил травму левого глаза и впоследствии больше не смог им видеть.

Преступника осудили на 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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