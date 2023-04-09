10 апреля
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Происшествия

Житель наукограда раздел доверчивого молодого человека на остановке

Накануне 20-летний житель Бийска стоял на остановке и ждал, когда подойдет трамвай.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

К нему подошел неизвестный и завязал беседу — якобы ему понравилось пальто, в котором стоял парень. Неизвестный попросил примерить пальто. Доверчивый бийчанин согласился и протянул верхнюю одежду.

Злоумышленник схватил вещь и убежал. А потерпевший позвонил в полицию. Злоумышленника задержали. Им оказался 24-летний житель Бийска.

Ранее дерзкие бандиты в камуфляже украли у сотрудницы таможни 1,5 млн рублей. А в Барнауле сердобольная пенсионерка потратила более 600 тыс. рублей на мошенника, который представился французом. Женщина верила и переводила интернет-знакомому не только свои сбережения, но и взятые в кредит деньги.

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